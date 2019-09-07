Ev aletleri tek bir sözümüze bakıyor

Özgül Öztürk

Almanya’da düzenlenen Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA, bin 939 firmanın katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. 740 milyar dolarlık tüketici elektroniği pazarının en önemli fuarı olan IFA’da bu yıl yapay zeka, sesli komut, akıllı evler ve 5G teknolojileri ön plana çıktı. Berlin’deki fuarda Akıllı Ev konsepti altında geliştirdikleri yenilikleri açıklayan Vestel, akıllı fırınlara entegre ettiği Innit uygulamasıyla fırınları telefon uygulaması aracılığıyla sesle kontrol edilebilir hale getiriyor.

AKILLI evler

Sesli kontrolle etkinleştirilebilen Vestel akıllı fırın, kullanıcılara programlama yapmaya gerek olmadan kolay yemek pişirme imkanı sağlıyor. Tarif için ideal sıcaklığı, programı ve süreyi otomatik ayarlayan fırınlar veganlar, gıda hassasiyeti ve alerjisi olanlar için dahi birçok tarif sunuyor.

SU ISISINI AYARLIYOR

Amazon’la işbirliğine giden Grundig, Fire TV Edition OLED televizyonda kontrolü Alexa’ya bıraktı. Kullanıcı, hava durumunu kontrol etmesini ve daha birçok işlevi yerine getirmesini isteyebiliyor. Clage firması da sesli akıllı kontrolle suya yön veriyor. Akıllı termostatlar banyoya girmeden suyun ısısını ayarlayabiliyor.

Spor markaları teknolojiye ısındı

Berlin’de dikkat çeken bir diğer ayrıntı, spor ürünler üreten markaların giyilebilir teknolojiye yönelmesi oldu. Puma ilk akıllı saatini IFA’da tanıtıı. Emperio Armani ve Diesel de akıllı saatlerini sergiledi. Adidas’ın yeni spor kulaklığı da 169 dolara satışa sunulacak.

25 bin dolarlık oyun koltuğu

Ağırlıklı olarak oyun bilgisayarları üreten Acer, Berlin’deki fuarda 3 ekranlı, masaj yapan oyun koltuğunu (kabin) tanıttı. Bilgisayar oyunu oynarken saatlerini oturarak geçirenlerin kaslarını masajla rahatlatan akıllı kabinin fiyatı 25 bin dolar olarak açıklandı. Fuarda dikkat çeken bir diğer ürün aynı zamanda kamera olarak kullanılabilen dikiz aynası oldu. Aracın önü veya arkasını görüntüleyebilen aynalı kamera, kaza anında suçun kimde olduğunu da ortaya çıkarabiliyor.