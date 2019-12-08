Ev alacaklar dikkat! 1 günde 52 bin TL kar edebilirsiniz

Hükümetin konut sektörüne yönelik sağladığı tapu harcı ve KDV indirimi teşvikleri yıl sonunda bitiyor. Bu indirimlerden faydalanabilmek için 31 Aralık 2019 son gün. Eğer teşviklerin süresi yeniden uzatılmazsa, yeni yılda tapu harçları binde 15’ten binde 20’ye, yüzde 8 orana tabi olan konut ve işyerlerinin KDV’si ise yüzde 18’e yükselecek. Elini çabuk tutanların cebinde 100 bin liralık konutta 10 bin 500 lira, 500 bin liralık konutta 52 bin 500 lira kalacak.

DÜŞÜK FAİZ FIRSATI

Posta'nın haberine göre konut almak isteyenler harç ve KDV indirimi gibi teşviklerin yanı sıra düşük konut kredisi oranlarının avantajını da yaşıyor. Şu anda kamu bankalarında 180 ayda yüzde 0.99, özel bankalarda ise 120 ayda yüzde 0.98 konut kredisi oranlarını bulmak mümkün. Piyasadaki ortalama faiz oranı ise aylık yüzde 1.07 seviyesinde. Faizlerin düşüşüyle, konut almanın maliyeti de ucuzlamış oldu

ZAM BEKLENTİSİ

Konut firmalarının maliyetleri son yıllarda oldukça yükseldi. Ancak sektör durgun geçirdiği dönemde maliyet artışlarını konut fiyatlarına yansıtmadığını savunuyor. Yeni yılda konut fiyatları belirlenirken bu maliyetler de ele alınacak ve fiyatlar yüzde 10’dan fazla artacak.

KAMPANYA DA VAR

Tüm bunların yanı sıra firmaların sunduğu avantajlar da ‘konut almak için doğru zaman’ dedirtiyor. Yeni yıla en az stokla girmek isteyen firmalar, kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalarda peşin alımlarda indirimden, piyasa oranlarından daha düşük faize, uzun vadeden esnek ödeme planlarına kadar farklı seçenekler sunuluyor

İşte KDV ve tapu harcı avantajı: 100 bin liralık evde 10 bin 500 lira cepte

100 bin liralık bir konutta 18 bin lira KDV ödenirken, KDV avantajı nedeniyle bu rakam şu an 8 bin lira.

100 bin liralık ev için ödenecek tapu harcı 4 bin liradan 3 bin liraya indi.

Bu 3 bin liralık harcı alıcı ve satıcı eşit ödediği için bedel alıcı için 2 bin değil 1.500 lira oluyor.

Böylece, 100 bin liralık bir ev alırsanız 10 bin lira KDV ve 500 de tapu harcı indiriminden toplam 10 bin 500 lira cebinizde kalıyor.

52 BİN 500 LİRA DAHA AZ ÖDEYİN

500 bin liralık bir konutta 90 bin lira olan KDV oranı, indirim sayesinde 40 bin liraya indi.

500 bin liralık ev için ödenecek tapu harcı 20 bin liradan 15 bin liraya düştü.

Bu 15 bin liralık harcı alıcı ve satıcı eşit ödediği için bedel, 10 bin değil 7 bin 500 lira oluyor.

Böylece, 500 bin liralık bir ev alırsanız 50 bin lira KDV, 2 bin 500 lira da tapu harcından olmak üzere 52 bin 500 lira avantajınız var.