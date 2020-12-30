30 Aralık 2020 Çarşamba 00:05 | Son Güncelleme:
Euro 9 liranın altını gördü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘ekonomide yeni dönem' açıklamaları ve ekonomi yönetimindeki değişimle TL'de başlayan yükseliş eğilimi devam ederken, atılan adımların etkisini göstermesiyle Euro, 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9'un altına indi.
Dolar ise dün bir ara 7.34 liraya kadar indi. Dolar günü 7.37 lira seviyesinden kapatırken borsadaki yükseliş ise yüzde 1.42 oldu. Yaklaşık 2 aydır düşüş eğilimini sürdüren Türkiye’nin risk primi (CDS) ise 311 baz puana çekildi.