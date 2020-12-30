Euro 9 liranın altını gördü

Dolar ise dün bir ara 7.34 liraya kadar indi. Dolar günü 7.37 lira seviyesinden kapatırken borsadaki yükseliş ise yüzde 1.42 oldu. Yaklaşık 2 aydır düşüş eğilimini sürdüren Türkiye’nin risk primi (CDS) ise 311 baz puana çekildi.