Eti hedef büyüttü: 3 yıl içinde 1.5 milyar TL yatırım yapacak

Şenay Büyükköşdere

Türkiye çikolata pazarında yüzde 17’lik payla ikinci olan Eti, gözünü liderliğe dikti. Son 5 yılda çikolataya 200 milyon TL yatırım yaptıklarını söyleyen Eti İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, “Pazardaki konumumuzu daha da güçlendirmek için iddiamızı büyütüyoruz. Bu yıl çikolatada yüzde 40’lık büyüme hedefledik. Bu, Tükiye’deki payımızı yüzde 20’lere çıkarabilir” dedi. Eti’nin çikolatadaki en büyük hedefinin ise dünyada global bir marka olabilmek olduğunu ifade eden Polatoğlu, şunları söyledi:

60 ÜLKEYE İHRACAT

“Önümüzdeki 3 yıllık süreçte çikolata fabrikamızda yüzde 27’lik kapasite artışı yapmayı planlıyoruz. Bu yıl sonuna kadar yapacağımız geliştirmelerle birlikte çikolata fabrikamıza son 5 yılda toplam 200 milyon TL’lik Ar-Ge ve teknoloji yatırımı yapmış olacağız. Önümüzdeki 3 yılda ise 300 milyon TL’si çikolataya olmak üzere 1.5 milyar TL yatırım yapacağız.” Polatoğlu, 2019 yılını toplam 5.8 milyar TL ciroyla tamamladıklarını ifade ederek, 5 kıtada 60 ülkeye ihracat yaptıklarını hatırlattı.

BİTTER ÇİKOLATA ALTIN ÇAĞINDA

Kalp dostu ve antioksidan olarak öne çıkan bitter çikolatanın dünyada hızla yayıldığına dikkat çeken Polatoğlu, “Türkiye’de bitter kategorisinde Karam markası lider konumda. Ürün bazında en çok satan ürünlerden biri. Geçen yıl Türkiye’de 300 milyon adet Karam satıldı” dedi. Polatoğlu, 2019’da Türkiye’de tüketilen Eti çikolata sayısının ise 1.2 milyar adedi bulduğunu sözlerine ekledi.

TEKNOLOJİSİNİ KENDİSİ ÜRETİYOR

Eti’yi rakiplerinden ayıran en önemli ve değerli özelliklerinden birinin Eti Makine’yle kendi teknolojisini üretme gücü olduğunu belirten Hakan Polatoğlu, şöyle konuştu: “Makine parkurumuzun yüzde 70’i, Eti Makine’nin ürettiği ‘gıda sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi’ olarak konumlandırılan Eti Makine tarafından yapılıyor.”