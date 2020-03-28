Esnek çalışma modeli nedir? Özel sektörde esnek çalışma saatleri kaç? 30 Büyükşehir esnek çalışma modeline geçecek!
Esnek çalışma nedir? Başkan Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan 30 Büyükşehir de kamuda olduğu gibi özel sektörde de esnek çalışma düzenine geçileceğini vurguladı. Bunun üzerine vatandaşlar esnek çalışma modeli hakkında detaylı bilgi almak için araştırma yapıyor. Peki, Özel sektörde esnek çalışma saatleri kaç? Binlerce çalışanın ilgiyle takip ettiği konu hakkında detaylar haberde.
Esnek çalışma modeli vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de koronavirüs salgını özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçileceğini açıkladı. Peki, ! Esnek çalışma nedir? Özel sektörde esnek çalışma saatleri kaç? İlk olarak 30 Büyükşehirde uygulanacak olan bu sistem çalışanların mesai saatleri dikkate alınarak hazırlanıyor. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?
Başkan Erdoğan dğn akşam Tarabya Köşkü'nde yaptığı açıklamada, "Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecektir." dedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadeleyi, etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.
ÖZEL SEKTÖRDE ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?
Esnek çalışma modelleri, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistemdir. Esnek çalışma saatlerine sahip olan şirketlerin mesailerine başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır.
Serbest çalışma saatlerini uygulayan şirketlerin bazıları "compressed week" dedikleri sistem ile devam ederken, bazıları da mesai saatlerinin başlama ve sonlanma saatlerini 1 saat ileri ya da geri alarak (istihdam edilen kişinin toplam mesai saatini tamamlama şartıyla) devam etmektedir.
İlk duyuşta kulağa "fazla mesai" gibi gelse de, kurallarıyla uygulanan şirketlerde bu uygulama, çalışanları da yöneticileri de oldukça mutlu ediyor.
Esnek çalışma modellerini şu şekilde sıralayabiliriz: Esnek çalışma zamanları, evden çalışma (home-office), daha kısa süren haftalar içerisinde daha uzun çalışılan günler (compressed workweeks: shorter weeks, longer days) gibi.
ESNEK ÇALIŞMA UYGULANACAK 30 BÜYÜKŞEHİR
ADANA
DENİZLİ
KAYSERİ
İZMİR
KONYA
ANKARA
DİYARBAKIR
KOCAELİ (İZMİT)
İSTANBUL
VAN
ANTALYA
ERZURUM
MALATYA
MUĞLA
SAMSUN
AYDIN
ESKİŞEHİR
MARDİN
KAHRAMANMARAŞ
ŞANLIURFA
BURSA
GAZİANTEP
MANİSA
SAKARYA
TRABZON
BALIKESİR
HATAY
MERSİN
ORDU
TEKİRDAĞ