Esnek çalışma modeli nedir? Özel sektörde esnek çalışma saatleri kaç? 30 Büyükşehir esnek çalışma modeline geçecek!

Esnek çalışma modeli vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de koronavirüs salgını özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçileceğini açıkladı. Peki, ! Esnek çalışma nedir? Özel sektörde esnek çalışma saatleri kaç? İlk olarak 30 Büyükşehirde uygulanacak olan bu sistem çalışanların mesai saatleri dikkate alınarak hazırlanıyor. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?

Başkan Erdoğan dğn akşam Tarabya Köşkü'nde yaptığı açıklamada, "Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecektir." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadeleyi, etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

ÖZEL SEKTÖRDE ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?

Esnek çalışma modelleri, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistemdir. Esnek çalışma saatlerine sahip olan şirketlerin mesailerine başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır.

Serbest çalışma saatlerini uygulayan şirketlerin bazıları "compressed week" dedikleri sistem ile devam ederken, bazıları da mesai saatlerinin başlama ve sonlanma saatlerini 1 saat ileri ya da geri alarak (istihdam edilen kişinin toplam mesai saatini tamamlama şartıyla) devam etmektedir.

İlk duyuşta kulağa "fazla mesai" gibi gelse de, kurallarıyla uygulanan şirketlerde bu uygulama, çalışanları da yöneticileri de oldukça mutlu ediyor.

Esnek çalışma modellerini şu şekilde sıralayabiliriz: Esnek çalışma zamanları, evden çalışma (home-office), daha kısa süren haftalar içerisinde daha uzun çalışılan günler (compressed workweeks: shorter weeks, longer days) gibi.

ESNEK ÇALIŞMA UYGULANACAK 30 BÜYÜKŞEHİR

ADANA

DENİZLİ

KAYSERİ

İZMİR

KONYA

ANKARA

DİYARBAKIR

KOCAELİ (İZMİT)

İSTANBUL

VAN

ANTALYA

ERZURUM

MALATYA

MUĞLA

SAMSUN

AYDIN

ESKİŞEHİR

MARDİN

KAHRAMANMARAŞ

ŞANLIURFA

BURSA

GAZİANTEP

MANİSA

SAKARYA

TRABZON

BALIKESİR

HATAY

MERSİN

ORDU

TEKİRDAĞ