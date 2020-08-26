Kamuda esnek çalışma süresi uzatıldı mı? Esnek çalışma genelgesi yayında!

Kamuda esnek çalışma modeli koronavirüs salgınının etkilerinin yoğun olduğu dönemde uygulanmaya başlamıştı. Normalleşme sürecinin ardından ise alınan kararlar güncellendi. Böylece esnek çalışma genelgesi Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlandı. Kamuda esnek çalışma genelgesi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlara yönelik yapılan birtakım düzenlemeleri kapsıyor.

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI MI?

Kamuda esnek çalışma uygulaması hakkında yeni kararlar alındı. Buna göre, söz konusu uygulamanın devam etmesi kararı alınırken birtakım düzenlemeler de yapıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ESNEK ÇALIŞMA GENELGESİ

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanı sağlanacak.

Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları, (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek.

Söz konusu bu yetki ise devredilebilecek. Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında ise idari izinli sayılacak.

Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak.

Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacak. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olacak.

İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorunda olacaklar.