Esnafın kredi borcuna yapılandırma imkanı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nun (TESK) başvurusu üzerine Türkiye Bankalar Birliği ile 23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında borçların yeniden yapılandırılmasına dönük protokol imzalandı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in verdiği bilgiye göre ‘Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) Çerçeve Anlaşması’ (Küçük Ölçekli Uygulama) kapsamında TESK üyelerini kapsayacak şekilde azami 24 ay vadeli ve 100 bin liraya kadar olan esnaf ve sanatkar borçları yeniden yapılandırılacak. Yapılandırma sırasında sadece yapılandırma tutarının azami yüzde 1’ine kadar komisyonun tahsil edilmesi de kararlaştırıldı. Kararlaştırılan diğer uygulamalar şöyle olacak:

• En fazla 12 aya kadar anapara ve faiz ödemesiz dönem verilebilecek

• Faiz oranı, esnaf ve sanatkarımızın talebine göre sabit veya değişken olabilecek.

• Tüm yeniden yapılandırma işlemleri Türk Lirası olarak gerçekleştirilecek.

• Yapılandırılan tutarın en az yüzde 10’unun ödenmesi ve taksitlerin ödeme süresinin geciktirilmemesi koşuluyla kalan tutar için bir kez daha ödeme planı revize edilebilecek.

• Revize işlemi en fazla iki kez yapılabilecek, revize vade 72 ayı geçemeyecek.

• Yapılandırma için en fazla borcun olduğu bankaya başvurulacak.