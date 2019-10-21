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  3. Esnafın kredi alabilmesi için sicil affı gerekiyor 

Esnafın kredi alabilmesi için sicil affı gerekiyor 

Esnafın kredi alabilmesi için sicil affı gerekiyor 

TESK Genel Başkanı Plandöken "Zamanında borcunu ödeyememiş, birçok sıkıntı çekmiş esnafımız kara liste sorunu yüzünden krediye ulaşamıyor" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Zamanında borcunu ödeyememiş, birçok sıkıntı çekmiş esnafımız kara liste sorunu yüzünden krediye ulaşamıyor. Bu adaletsiz durumun çözülmesi için sicil affı getirilerek esnafımızın krediye ulaşması sağlanmalı” açıklamasını yaptı. 

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