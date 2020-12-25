Esnafa dijital dönüşümü için destek

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ‘Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı’ ile ilk adımda, özellikle restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek ve eğitimler sunulacak” dedi. Pekcan “Birkaç bileşeni olan projede, esnaflarımızın kolay şekilde e-ticaret sitesi kurabilmelerini sağlayacak imkanlar yaratılacak” diye konuştu. Dijital dönüşüm hedefi doğrultusunda çeşitli kampanyalar düzenlediklerini, yeni projelerin de yakında açıklanacağını ifade eden Pekcan, “Ülkemizin hedefleri büyük. Bu hedeflere ulaşmak için dijital dönüşümü geriden takip etmek gibi bir lüksümüz yok. Bilakis, bu sürecin dijital dönüşüm sürecinin önemli ve başat aktörlerinden biri olma vizyonumuz ile çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Esnaf ve sanatkarlarımız da bu dönüşümün bir parçası" dedi.

GOOGLE’DAN 12 MİLYON DOLARLIK KATKI



Google Yükselen Pazarlar Başkan Yardımcısı Meir Brand ise esnaf ve KOBİ’lere 12 milyon dolarlık finansman sunduklarını belirterek, yatırımlarının devam edeceğini söyledi. TESK Genel Başkanı Palandöken de “Proje, restoran ve kafe esnafımızın becerisine katkı sağlayacak” dedi.