Esnaf muayene ücretinde indirim istiyor

Ulaşım sektöründeki esnafın salgın döneminde araç muayene ücretlerini karşılamakta zorlandığına dikkati çeken Bendevi Palandöken, şunları söyledi:

KONTAK AÇMADILAR



“Otobüsçü esnafımız şehirler arası kısıtlamalar nedeniyle uzun süre iş yapamazken eğitim-öğretime ara verilmesinden dolayı okul servisleri 6 aydır kontak açmadı. Esnafımızın mağduriyetinin önlenmesi için muayene ücretleri makul seviyelere çekilmeli.”

TİCARİLERE HER YIL



Binek araçlar 2 yılda bir muayeneye girerken, ticarilerde bu süre 1 yıl. Muayene süresinin geçtiği her ay için bedelin yüzde 5’i oranında ceza uygulanıyor. Muayene öncesi zorunlu olan egzoz emisyon ölçümü için de 80 TL ödemek gerekiyor. Aracın vergi borcu olması ve trafik sigortası olmaması durumunda muayene yapılmıyor. TÜVTÜRK istasyonlarında randevu için ücret alınmazken, muayene bedeli nakit ödeniyor kredi kartı kullanılmıyor. Muayenesiz araç kullanmanın cezası ise 288 TL. Araç trafikten men edilip, 7 gün içinde muayene yapılması gerekiyor.

OTOMOBİLLER İÇİN ÜCRET 342 TL



Araç muayene ücretleri binek otomobiller, arazi araçları, kamyonet, pickup için 342.20 TL, motosikletler ve motorlu bisikletler için 174 TL, otobüs, kamyon, TIR ve tankerler içinse 462.56 TL olarak uygulanıyor.