  • $7,5575
  • 8,9826
  • 473.93
  • 1111.96
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
19 Eylül 2020 Cumartesi 03:41 | Son Güncelleme:

Erozyonla mücadelede büyük başarı

Erozyonla mücadelede büyük başarı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Erozyonla mücadele çalışmaları kapsamında 1970'lerde 500 milyon tonluk erozyonla kaybolan toprak miktarını günümüzde 140 milyon tona düşürdük. Hedefimiz, 2023'te 130 milyon tona indirmek” dedi.

Ülkenin çölleşmeyle mücadele ve erozyon kontrolüne ilişkin deneyimlerini her yıl Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimleri ile dünyaya aktardıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu deneyimin Afrika, Orta Asya, Kafkasya, Ortadoğu ve Balkan ülkeleriyle paylaşıldığını ifade etti. Pakdemirli, geçen yıla kadar toplamda 89 ülkeden 839 uzmana eğitim verildiğini, bu eğitimleri kendilerine görev edindiklerini bildirdi. 

<p>Tek taş pırlanta mı ayı dişi mi?</p><p>Yoksa “hiçbir şey kutusu” mu?</p><p>Can kurtar

Koray Şerbetçi ile Kestirmeden Tarih

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

22 yaşındaki ikinci el aracına 145 bin istedi! Şoke eden fiyatlar

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.