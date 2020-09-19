19 Eylül 2020 Cumartesi 03:41 | Son Güncelleme:
Erozyonla mücadelede büyük başarı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Erozyonla mücadele çalışmaları kapsamında 1970'lerde 500 milyon tonluk erozyonla kaybolan toprak miktarını günümüzde 140 milyon tona düşürdük. Hedefimiz, 2023'te 130 milyon tona indirmek” dedi.
Ülkenin çölleşmeyle mücadele ve erozyon kontrolüne ilişkin deneyimlerini her yıl Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimleri ile dünyaya aktardıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu deneyimin Afrika, Orta Asya, Kafkasya, Ortadoğu ve Balkan ülkeleriyle paylaşıldığını ifade etti. Pakdemirli, geçen yıla kadar toplamda 89 ülkeden 839 uzmana eğitim verildiğini, bu eğitimleri kendilerine görev edindiklerini bildirdi.