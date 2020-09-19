Erozyonla mücadelede büyük başarı

Ülkenin çölleşmeyle mücadele ve erozyon kontrolüne ilişkin deneyimlerini her yıl Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimleri ile dünyaya aktardıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu deneyimin Afrika, Orta Asya, Kafkasya, Ortadoğu ve Balkan ülkeleriyle paylaşıldığını ifade etti. Pakdemirli, geçen yıla kadar toplamda 89 ülkeden 839 uzmana eğitim verildiğini, bu eğitimleri kendilerine görev edindiklerini bildirdi.