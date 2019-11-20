Erman Ilıcak kimdir? Türkiye'nin vergi rekortmenlerinden Erman Ilıcak nereli?

Erman Ilıcak kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. En fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesi Gelir İdaresi tarafından açıklandı. Açıklanan verilere göre Erman Ilıcak 5. sırada yer aldı. Vatandaşlar Türkiye'nin vergi rekortmenlerinden Erman Ilıcak kimdir, nereli? merak ediyor. İşte yanıtı..

ERMAN ILICAK KİMDİR?

Erman Ilıcak, 3 Ekim 1967 tarihinde Malatya, Darende'de Hacıdevriş Mahallesi'nde doğmuştur. Babası Avukat Bekir Ilıcak'dır. 1969 yılında Ankara'ya taşınan Ilıcak, ilkokul, Ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde 1985 yılında bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Okul hayatında hep basketbol oynadı.

İngilizce ve Rusça bilen ve işayatına 24 yaşında atılan Erman Ilıcak, ENKA şirketinin Rusya operasyonlarında 1991 yılında mühendis olarak işe başladı. ENKA bünyesinde önce Rusya, sonra da Libya'da çalıştı.

Viyana Ekonomi Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi'nin düzenlediği MBA programından 2002 yılında diploma aldı. Daha sonra da Paris' de bulunan International School of Management'ın düzenlediği işletme doktorası programını 2011 yılında bitirdi.

Erman Ilıcak, Halen başkanlığını yapmakta olduğu Rönesans Holding'i 1993 yılında Rusya'da "ENKA" çalışıyorken ayrılıp, St. Petersburg'da kurdu. 1993'te çalışanlar biri kendisi, birisi muhasebeci, birisi tercüman olmak üzere St. Petersburg'da evleri boyamak için kurduğu, 5 kişinin çalıştığı şirketi bugün Rusya'nın en büyük ikinci yabancı müteahhitlik şirketi haline geldi. İşe; çok az sermaye ile kurduğu ofisten aldığı küçük tadilat işleri ile başladı. 2013 yılına gelindiğinde toplamda ise 30 bin çalışana ulaşarak Forbes'in En Zengin 100 Türk 2013 sıralamasında 2,5 milyar dolarlık servetiyle 10'uncu sırada yer aldı.

Rönesans Holding; Rusya, Türkiye, İsveç, İsviçre, Finlandiya, Almanya, Belarus, Kazakistan, Türkmenistan, Avusturya, Azerbaycan, Irak, Libya, Gabon, Nijerya, Suudi Arabistan ve Katar'da işler yapmaktadır. Rönesans İnşaat, başta alışveriş merkezi, ofis binaları, endüstriyel tesisler, üniversiteler ve havaalanları olmak üzere birçok projenin anahtar teslim müteahhitliğini yapıyor. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında birçok projeye imza atmış durDünyanın sayılı müteahhitlik firmalarından biri olan Rönesan Holding, enerji, AVM ve kruvaziyer limanı işletmeciliğinde de iddialı.

Ayrıca Ekovitrin 2014 yılında "Yılın İşadamı" olarak seçilen Erman Ilıcak, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü'nin başkanıdır.

TÜSİAD'a da üye olan Erman Ilıcak, evlidir ve 3 çocuğu vardır.

Erman Ilıcak, 2015 yılında Europalia Uluslararası Sanat Festivali'ne konuk ülke olarak katılacak Türkiye'nin Genel Komiseri seçilmiştir. Ilıcak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni de yaptı.

20 Kasım tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Erman Ilıcak 5. sırayı aldı.