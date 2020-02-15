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Erciyes Holding'de toplu iş sözleşmesi

Erciyes Holding'de toplu iş sözleşmesi

Erciyes Anadolu Holding’le Öz Ağaç-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Erciyes Anadolu Holding’le mobilya sektöründe örgütlü Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İSTİKBAL’İN SAHİBİ

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesi mobilya sektöründe çalışan 10 bine yakın işçiyi kapsıyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası TMSF’ye devredilen en büyük holding olan Erciyes Anadolu Holding bünyesinde Bellona, İstikbal, Mondi Home, Form Sünger, Boyteks, Velteks, Hes Kablo, Boyçelik gibi yuriçi ve dışı pazarlarda önemli paya sahip şirketleri barındırıyor. 

 


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