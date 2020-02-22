Erciyes Anadolu'da satış ve halka arza hazırlık

Yaşar KIZILBAĞ

Erciyes Anadolu Holding, bünyesindeki şirketlerin halka arzını ve satışlarını kolaylaştıracak büyük bir değişime imza attı. Geçen yılı rekor büyüme ve kârla kapatan Erciyes Anadolu Holding, halka arz ve satış için bir dizi hazırlık yaptı. TMSF Başkanı Muhittin Güral’ın da katıldığı yıllık değerlendirme toplantısında bir sunum yapan Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’in verdiği bilgiye göre, bugüne kadar sadece marka olan İstikbal, şirket haline dönüştürüldü.

20 YILI GARANTİDE

Bepaş ve Adakar Dağıtım birleştirildi. Bazı şirketleri ise bölünerek daha aktif hale getirildi. Beş anabayi üçe indirildi. İsikbal, Bellona, Mondihome ve Doquhome markalarının üretim ve tasarım süreçleri de ayrıştırılarak birbiriyle yarışır hale getirildi. TMSF Başkanı Muhittin Gülal, yaşanan bu değişim sürecini, ‘’Halka arz ve satış süreci için faydalı olacak’’ sözleriyle anlattı. ‘’Holdingin 20 yılını garanti altın aldık’’ diyen Gülal, halka arz için Yargıtay kararını beklediklerini ifade etti. Gülal, fon yönetimindeki bütün şirketlerle ilgili bir soru üzerine, ‘’2020’nin ikinci çeyreğinde satışlarımız olacak. Büyük montanlı satışlar planlıyoruz’’ dedi. Boydaklar’ın iade beklentisiyle ilgili bir soru üzerine Gülal, yargı sürecinin tamamlanmak üzere olduğuna dikkak çekti. Gülal, “Yerel mahkemenin verdiği karar istinaf mahkemesince onaylandı. Dosya Yargıtay’da. Onaydan sonra hisseler hazineye geçer. İade mümkün değil’’ dedi.

ŞİRKETLER %39 BÜYÜDÜ

Fon bünyesindeki şirketlerin performansına dikkat çeken Gülal, yönetimlerindeki şirketlerin 3.5 yılda aktif olarak yüzde 39 büyüdüğünü, kârlılıklarının ise yüzde 75.5 ve ciroda da yüzde 70 büyüme sağladığını söyledi. Erciyes Anadolu Holding şirketlerinin performansınıdan da memnun olduğunu anlatan Gülal, “2019’da mobilyada yüzde 11 daralma oldu, biz ise yüzde 11 büyüdük’’ değerlendirmesinde bulundu.

BU YIL EN BÜYÜK YATIRIM ENERJİ SEKTÖRÜNE

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, bu yıl için yüzde 18 büyüme hedefi belirlediklerini söyledi. Bu yıl en büyük yatırımı enerjiye yapacaklarını belirten Ertekin, grup bünyesinde 12 HES olduğunu söyledi. Ertekin, ‘’Bunun dışında 2 rüzgar 2 güneş santraliyle 512 mw güce ulaşacağız. Savunmada da ithal edilen bir kablo üretimi yatırımı için yer bakıyoruz’’ dedi.

VİRÜS SONRASI ÇORAP SİPARİŞİ YAĞIYOR

TMSF Başkanı Muhittin Gülal, koronavirüs salgını nedeniyle Çin’den kaçan talebi karşılama konusundaki soruya cevap verirken şunları kaydetti: “Ben aslında koronavirüs salgınının ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sunacağını düşünüyorum. Çünkü fırsata çevirecek bir altyapımız var. Örneğin Akın Çorap isimli bir şirketimiz var. Şu anda gelen siparişlere yetişemiyor.’’

İSTİKBAL MARKASI ŞİRKET OLDU

Grup bünyesindeki üç markanın geçen yıl 37 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 1513’e çıkardığını ifade eden Ertekin, “Bu yıl 100 yeni Mondihome açacağız’’ dedi. Alptekin, altıncı Bellona fabrikasının deneme üretimine başladığını belirterek, markaların şirketleşmesi sonrası bu yıl İstikbal’in İSO 500’de 60’a, Bellona’nın ise 70’e girmesini beklediklerini söyledi.