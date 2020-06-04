Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7285
  • 7,5671
  • 367.776
  • 109111
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. EPDK zoruyla fiyatlar indi
04 Haziran 2020 Perşembe 03:06 | Son Güncelleme:

EPDK zoruyla fiyatlar indi

EPDK zoruyla fiyatlar indi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), ‘kâr marjınızı düşürün' uyarısının ardından indirim geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlarda 17-25 kuruş indirim yapacaklarını duyurdu. İndirimin bugünden geçerli olması bekleniyor. Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre görüşmeler sonucunda dağıtım şirketleri, akaryakıt fiyatlarında bayi ve dağıtıcı kârından karşılanmak üzere indirim yapmayı kabul etti. Yılmaz, önceki gün akaryakıt dağıtım firmalarına, ürün fiyatlarının yüksek olduğu yönünde bir uyarıda bulunmuştu. Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketlerinin bu konuda bir ayarlama yapmamaları halinde, EPDK olarak akaryakıt ürünlerine tavan fiyat uygulayabileceklerini söylemişti. 

Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum
Pentagon'dan geri adım: Askerleri Washington'dan çekmiyorlar!
Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga... Ölü ve yaralılar var!
ABD'ye tepkiler çığ gibi büyüyor... Bir tepki de BM'den geldi
Kuruluş Osman'da sürpriz ayrılık!
Şehit babasının vasiyeti duygulandırdı

Şehit babasının vasiyeti duygulandırdı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu haraketliliği

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu haraketliliği

ŞOK market 3-9 Haziran aktüel ürünler listesi yayında!

ŞOK market 3-9 Haziran aktüel ürünler listesi yayında!

Klima yüzünden virüsler gelsin istemiyorsanız...

Klima yüzünden virüsler gelsin istemiyorsanız...