EPDK zoruyla fiyatlar indi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlarda 17-25 kuruş indirim yapacaklarını duyurdu. İndirimin bugünden geçerli olması bekleniyor. Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre görüşmeler sonucunda dağıtım şirketleri, akaryakıt fiyatlarında bayi ve dağıtıcı kârından karşılanmak üzere indirim yapmayı kabul etti. Yılmaz, önceki gün akaryakıt dağıtım firmalarına, ürün fiyatlarının yüksek olduğu yönünde bir uyarıda bulunmuştu. Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketlerinin bu konuda bir ayarlama yapmamaları halinde, EPDK olarak akaryakıt ürünlerine tavan fiyat uygulayabileceklerini söylemişti.