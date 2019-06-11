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11 Haziran 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 08:00

EPDK: 'Elektriğe temmuzda zam' haberleri asılsız

EPDK: 'Elektriğe temmuzda zam' haberleri asılsız

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK), 1 Temmuz’da elektriğe yüzde 34 zam yapılacağına ilişkin haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Haberde, haziran-aralık dönemi için aylık bazda, tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetlerinin güncellenmesi de gerekçe gösterilerek 1 Temmuz itibarıyla elektrik satış tarifelerinde yüzde 34 artış olacağı yönünde asılsız bir bilgi yer almaktadır. Öngörülen YEKDEM maliyetinde yapılan güncelleme nihai elektrik tarifelerini etkilememekte olup, söz konusu öngörü referans niteliğindedir.”

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