EPDK: 'Elektriğe temmuzda zam' haberleri asılsız

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Haberde, haziran-aralık dönemi için aylık bazda, tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetlerinin güncellenmesi de gerekçe gösterilerek 1 Temmuz itibarıyla elektrik satış tarifelerinde yüzde 34 artış olacağı yönünde asılsız bir bilgi yer almaktadır. Öngörülen YEKDEM maliyetinde yapılan güncelleme nihai elektrik tarifelerini etkilememekte olup, söz konusu öngörü referans niteliğindedir.”