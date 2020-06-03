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  3. Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıtta indirim uygulanacak
03 Haziran 2020 Çarşamba 15:34 | Son Güncelleme:

Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıtta indirim uygulanacak

Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıtta indirim uygulanacak

EPDK Başkanı Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarından 17 ila 25 kuruş indirim yapacağını açıkladı.

EPDK Başkanı Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştük, gereken adımı atacaklar. Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirimler söz konusu olacak. Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, dün yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerinde olduğunu bildirmişti.


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