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  3. EPDK 2020 için YEKDEM maliyetlerini revize etti

EPDK 2020 için YEKDEM maliyetlerini revize etti

EPDK 2020 için YEKDEM maliyetlerini revize etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2020 yılı için öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerini revize etti.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, EÜAŞ tarafından 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış bedeli, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat başına 22,8311 kuruş olacak.

Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise kilovatsaat başına 27,9900 kuruş uygulanacak.

Öte yandan, bu yılın nisan-aralık dönemi için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyeti revize edildi.

Kurul kararına göre, bu yıl için öngörülen YEKDEM maliyeti megavatsaat başına ortalama 102 lira 74 kuruş oldu.


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