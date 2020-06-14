Engellilere hibe desteği nedir, nasıl alınır? 2020 İŞKUR engelli hibe desteği ne kadar?

Kendi işini kurmak isteyen engellilere verilen hibe desteğine dair son açıklamalar geldi. 50 bin liradan 65 bin liraya yükseltilen destek ile ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'İşe engel yok' dedi. 2020 yılı 2. dönem hibe desteği başvurularının başladığını duyuruldu. Engellilere hibe desteğine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ENGELLİLERE HİBE DESTEĞİ NEDİR, NASIL ALINIR?



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini kaydederek, “Bu kapsamda, 2.291 engellimizin kendi işini kurma projesine 96 milyon 944 bin TL hibe desteği sağladık” açıklamasını yaptı.

2020 İŞKUR ENGELLİ HİBE DESTEĞİ NE KADAR?



50 bin TL olan engelli kendi işini kurma hibe destek tutarının 65 bin TL’ye yükseltildiğini belirten Bakan Selçuk, hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin projeleriyle 17 Temmuz 2020 tarihine kadar İŞKUR İl Müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini söyledi.