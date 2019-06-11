Engelli memur sayısı 17 yılda 10 kat artışla 53 bine yükseldi

Yelda GÖKDAĞ

İş yaşamında engelli çalışan oranı her geçen yıl artıyor. Aile Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik Yıldırım, “2002 itibarıyla engelli kontenjanında memur olarak çalışan engelli sayısı 5 bin 777 iken bu rakam 2018 yılı aralık ayı itibarıyla 53 bin 17’ye ulaştı” dedi.

3 BİN 342'Sİ ZİHİNSEL ENGELLİ

Yıldırım, “Hâlen kamuda memur olarak çalışan engelli bireylerden 3 bin 342’si zihinsel engelli bireylerden oluşuyor. Özel sektörde işverenler, 50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde yüzde 3, kamu işyerle rinde yüzde 4 engelli bireyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüler. Bu kapsamda, kamuda ve özel sektörde Kasım 2018 ayı itibarıyla toplamda 122 bin 852 engelli işçimiz çalışıyor” ifadelerini kullandı.

İSTİHDAM EDEN İŞYERLERİNE DESTEK

Yıldırım: En az 8 zihinsel engelli bireyin çalıştığı iş yerinin işvereni, korumalı işyeri statü belgesi almak için başvurabilir. İşveren, çalışacak engelli birey sayısının toplam işçi sayısına oranının yüzde 75’ten az olmaması koşulunu da sağlamalı. Mali destek kapsamında her ay ve her engelli için işverene ödeme yapılıyor. Bu rakam 2019 yılı birinci altı ay için 720,33 TL. Bu kapsamda, toplamda 567 bin TL ödenek aktarımı gerçekleştirildi.