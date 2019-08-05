Engelli maaşı ne kadar? Engelli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Bakan Selçuk açıkladı

Engelli maaşı ödeme tarihleri ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Engelli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ödeme işlemlerinin 9 Ağustos tarihinde yapılacağını açıkladı. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamasında, “Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.

ENGELLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kurban Bayramı'nın 11 Ağustos'ta başlaması nedeniyle evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos 2019 tarihinde ödeneceğini açıkladı. Bu kapsamda, ağustos ayında 513 bin engelliye 711 milyon lira ödeme yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 11 Ağustos'ta başlayan Kurban Bayramı'nda 4 günlük resmi tatil olması nedeniyle evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos 2019 tarihinde ödeneceğini açıkladı. Ağustos ayında 513 bin engelliye 711 milyon lira ödeme yapılacak. Evde bakım yardımının, engelli vatandaşlar ve ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla erken ödendiğini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin bayramlarını tebrik ediyorum" dedi. Öte yandan, evde bakım maaşı 2019 yılı ocak-haziran döneminde 1305 lira iken, bu tutar temmuz ayından itibaren 1384 liraya yükselmiş ve bu kapsamda 2018 yılında 513 bin engelli için yaklaşık 6.6 milyar lira kaynak aktarılmıştı.

Doğum Yılının Son Rakamına göre ödeme günleri

0 ve 5 olanlar her dönemin 5. günü,

1 ve 6 olanlar her dönemin 6. günü,

2 ve 7 olanlar her dönemin 7. günü,

3 ve 8 olanlar her dönemin 8. günü,

4 ve 9 olanlar her dönemin 9. günü ödeniyor.

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

AKSAM.com.tr yazarlarından Okan Güray Bülbül köşesinde konuya değildi. İşte detaylar... Asgari ücretin artması ile beraber engelli aylıkları da zamlandı. Buna göre; yüzde 40 - 69 arası engeli olan kişiler 480.22 TL, yüzde 70 ve üstü bakıma muhtaç engelliler ise 720.33 TL aylık alacak. Yüzde 70 ve üzeri engelli, ocak maaşını zamsız aldıysa şubatta 790.14 TL maaş alacak. Yüzde 40 ila yüzde 69 arası engelli olan kişilerse, şubatta maaş farkıyla 526.76 TL maaş alacak.

İŞTE DETAYLAR…

2022 sayılı kanun uyarınca 65 yaş üstü kişilere, engellilere ve evde engellisine bakan kişilere maaş ödeniyor. Bu maaşlar memur maaş katsayısına endeksli. Memur maaş katsayısı enflasyon oranında güncellenip Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili genelgeyi yayımlayınca bu yıl ödenecek maaş ve zam miktarları da belli oldu. 65 yaş aylığı 2018’in ikinci yarısında 543.27 TL’ye yükseldi. Ayrıca aylıkların 3 ayda bir yerine aylık ödenmesi yönünde düzenleme de hayata geçti. Bu yıl ise 65 yaş aylıkları memur katsayısındaki artışla 601.58 TL’ye yükseldi. Aylıklar temmuzda memur maaş katsayısındaki artışla birlikte tekrar zamlanacak.

Ocak aylıklarını çekenler şubatta 1 aylık farkla 659.88 TL maaş alacak. Bu artışla birlikte 65 yaş aylığına 58.31 TL zam yapılmış oldu. 65 yaş üstü kişi ve eşinin toplam gelir üst sınır da asgari ücrete endeksli. Asgari ücretteki yüzde 26’lık artışla bu sınır bu yıl için 609.67 TL oldu. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl eşinin ve kendisinin toplam geliri 1.200 TL olduğu için 65 yaş aylığı alamayan bir kişi bu yıl tekrar 65 yaş aylığına başvurur ve diğer şartlar da mevcutsa aylık alabilecek. Asgari ücretin önemli ölçüde artması sonrası eşinin ve kendisinin geliri artmayan bir kişi bu yıl yeniden başvuru yaparsa aylık alabilir.