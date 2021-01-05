Enflasyonda kademeli düşüş mayıs sonrası

Salgının etkileri altında geçen 2020 yılının aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1.25, yıllık bazda ise yıllık yüzde 14.6 arttı. Emekli ve memurun merakla beklediği 6 aylık enflasyon ise yüzde 8.37 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan enflasyonla mücadelede kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirtirken, ekonomistler de düşüşün mayıstan sonra başlayacağını söylediler.

EKONOMİSTLER NE DİYOR?



Ekonomist Haluk Bürümcekçi “Enflasyonun 2021’in ilk dört ayında yüzde 15 civarında seyretmesi, sonrasında ise kademeli düşüşle yılı yüzde 11-12 aralığında bitirmesi beklenebilir” dedi. VakıfBank Ekonomik Araştırma Birimi tarafından hazırlanan raporda ise “Enflasyonda yılın ilk dört ayında yükseliş devam ettikten sonra, mayıs ayından itibaren kademeli bir düşüş başlayabilir” denildi.

MERKEZ REVİZE ETMİŞTİ



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020 yılını yüzde 14.6 ile kapatan enflasyonla Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) yüzde 10.5 olarak öngörülmüştü. Merkez Bankası kısa süre önce yayımlanan son enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12.18’e çıkarmıştı. Bu arada aralık ayında yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise aylık yüzde 2.36, yıllık yüzde 25.15 arttı.

ELVAN: MAKROEKONOMİK İSTİKRARA ODAKLANACAĞIZ



Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceklerini söyledi. Elvan “Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak” dedi. Elvan, para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde salgın koşullarının getireceği ilave destek ihtiyacının, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacağına işaret ederek, mali disiplini istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacaklarını kaydetti.

EN ÇOK SÜTLÜ TATLILAR ZAMLANDI



Geçen yıl bir önceki yıla göre 120 gıda ürününün fiyatında artış görüldü, 5 ürünün fiyatı azaldı. Fiyatı en çok artan ürün yüzde 674.4 ile hazır sütlü tatlılar oldu. Bu ürünün kilogram fiyatı 20 liraya yaklaştı. Tatlıları yaklaşık yüzde 100.9 ile karnabahar izledi. En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8.08 ile limonda oldu.