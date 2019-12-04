Enflasyonda 11 ayda 10 puan düşüş

Yıllık enflasyon beklentilere paralel olarak, baz etkisiyle kasım ayında tekrar çift haneye çıktı. TÜİK verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda yıllık yüzde 8.55’ten yüzde 10.56’ya yükseldi, aylık bazda ise beklentilerin altında, yüzde 0.38 arttı. Enflasyon eylül ve ekim aylarında sırasıyla yüzde 9.26 ve yüzde 8.55 olarak tek haneye gerilemişti. Ekonomistlere göre, beklentilerden düşük gelen kasım ayı TÜFE verileri, Merkez Bankası Enflasyon Raporu’yla Yeni Ekonomi Programı’nda yıl sonu için belirtilen yüzde 12’lik hedefin altında kalınabileceğini ortaya koydu.

FAİZ İNDİRİMİ GÜÇLENDİ

Tahminlerin altında artan enflasyon Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini sürdüreceği beklentisini de güçlendirdi. Piyasalarda gelecek haftaki toplantıda faiz indirim beklentileri 100 ila 200 baz puan arasında değişiyor. Tüketici fiyatları bazında kasımda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 16.65 ile domateste yaşandı. Domatesi, yüzde 14.98 ile salatalık, yüzde 12.31 ile tost makinesi izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 31.49 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 28.4 ile ıspanak, yüzde 23.82 ile yurtiçi turlar takip etti.

BU YIL 10 PUAN DÜŞÜŞ YAKALADIK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Enflasyon YEP projeksiyonlarımıza paralel kasımda bir miktar yükseldi ve yüzde 10.56 oldu. Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana 10 puana yakın düşüş yakaladık. Tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da azaldı. Bu tablo, yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir.”