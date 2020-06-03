Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında yüzde 1,36 artış kaydetti. Piyasalarda artışın yüzde 0,90 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Mayıs ayındaki yüzde 1,36'lık artışla birlikte enflasyon, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,10 artış gerçekleşti.

Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,85 artış göstermişti.

Üretici Fiyat Endeksi ise, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,54 yükseldi. Artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,14 oldu.