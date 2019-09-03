Enflasyon rakamları açıklandı, dolar düşüşe geçti
Dolar/TL enflasyon sonrası düşüşe geçti. Güne 5.80 seviyesinden başlayan dolar, enflasyonda düşüşün devam etmesi etkisiyle 5.76 seviyesine kadar geriledi.
Dün açıklanan büyüme verisinin ardından 5.83'lü seviyelerden 5.79'a kadar gerileyen, gün boyu da 5.80 - 5.81 civarında dalgalanan dolar yeni güne 5.80 seviyelerinde başladı.
Ağustos ayı enflasyonunun beklentinin altında kaldığını gösteren veri sonrası kur düşüşe geçti ve dolar 5.76'ya kadar geriledi.
Türk Lirası gelişen ülke para birimleri arasında dolara karşı en iyi performans gösteren para birimi oldu.