Enflasyon oranları açıklandı! 2020 Kasım ayı enflasyon oranı nedir?

Enflasyon oranları bugün açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ait enflasyon verilerini bugün açıklayacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 1,10 artmasını bekliyor. Peki, Enflasyon oranları açıklandı mı? 2020 Kasım ayı enflasyon oranı nedir?

ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI

Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Aralık Perşembe günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,10) göre, bir önceki ay yüzde 11,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,69'a çıkacağı hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 12,68 olurken, tahminler yüzde 12,00-13,30 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,13 artış göstermişti.