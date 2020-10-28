Enflasyon ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal enflasyon açıklaması

Enflasyon ile ilgili gelişmeler ekonomistler ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın dördüncü enflasyon raporuna ilişkin açıklamada bulundu. Uysal, yüksek frekanslı verilerin toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ettiğini söyledi.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

"Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 9,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir." diyen Uysal, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para ve likidite politikalarında sıkı duruşun sürdürüleceğini belirtti.

Uysal, "Zaman zaman birtakım farklı sebepler ve beklentiler nedeniyle döviz kurlarında iktisadi temellerden uzaklaşmalar olabiliyor. Makro ekonomik temellerle uyumlu bir noktaya gelmesini öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

TCMB Başkanı Uysal, "Merkez Bankası olarak döviz kurunun reel ya da nominal seviyesiyle ilgili bir hedefimiz yok, aşırı volatilite hassasiyetimiz var." ifadesini kullandı.

EKİM AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayına ilişkin enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.