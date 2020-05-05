Enflasyon fırsatçının gıdasından beslendi

Koronavirüsün etkilerinin ağırlaştığı nisanda aylık enflasyon yüzde 0.85 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 10.94’e geriledi. Piyasa beklentisi olan yüzde 0.6’nın üzerinde gelen enflasyondaki artışta gıdaya yapılan fırsatçı zamlarıyla hazır giyimde sezon geçişinin etkisi büyük oldu. Ana harcama grupları itibariyle artışın yüksek olduğu gruplar yüzde 4.66 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4.08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 2.53 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak gerçekleşti. Gıdadaki yıllık artış 11.28’e ulaşırken hazır giyimdeki yıllık artış ise yüzde 4.90 oldu. Ürün bazında ise sarımsak nisanda yüzde 46.18, kuru soğan yüzde 37.5, patates yüzde 31.02, sarımsak yüzde 46.18 zam gördü. Un, pirinç, bulgur, mercimek, kuru fasulye gibi bakliyat ile talebin arttığı benzer ürünlere de yüzde 3-6 aralığında zamlar yapıldı.

ENERJİ UCUZLADI



İhracat yapılamadığı için yurt içinde fiyatları oldukça gerileyen yumurta ise nisanda yüzde 14.96 zamlandı. Bu arada uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında gözlenen sert gerileme yurtiçinde benzin, mazot ve LPG fiyatlarını düşürdü. Benzin bir ayda yüzde 10.3, motorin yüzde 9.26, LPG fiyatları ise yüzde 20 geriledi. Böylece ulaştırma grubunda aylık düşüş yüzde 1.83 oldu.