Enflasyon farkı açıklandı mı? 2020 Memur zammı ocak enflasyon zammı ne kadar oldu?

Enflasyon farkı ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2020 Memur zammı enflasyon zammı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklilerin zam oranların toplu görüşmelerle belirleniyor. Memur maaşlarına ek olarak enflasyon farkı da ekleniyor. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI MI?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da açıklayacak.

ENFLASYON FARKI NE KADAR OLUR?

TÜFE temmuz-kasım döneminde yüzde 5.71 artış kaydetti. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 5’lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

TEMMUZ AYINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapıldı. Memur maaaşlarına yüzde 6 oranında zam gerçekleştirildi