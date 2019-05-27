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Enerji yatırımlarında 'rüzgar' sert esecek

Enerji yatırımlarında 'rüzgar' sert esecek

Enerji  Bakanı Dönmez, “Rüzgar YEKA için açılan 4 yarışmaya 9 istekli çıktı. İstekli sayısının bu kadar yüksek olması Türkiye’nin geleceği ve piyasaya güveni teyit etti” diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES-2) için açılan 4 yarışmaya toplam 9 isteklinin çıktığını belirterek, “Son derece sevindirici. İstekli sayısının bu kadar yüksek olması Türkiye’nin geleceğine, ekonomisine, piyasanın durumuna olan güvenci bir kez daha teyit etti” dedi. Yarışmaların 30 Mayıs’ta yapılacağını belirten Dönmez, şu bilgileri verdi: “Daha önce yapılmış olan bin megavat rüzgar YEKA’dan sonra 4 tane 250 olmak üzere ikinci bin megavatı da Türkiye’ye kazandırmış olacağız.”

YERLİDE % 62 YAKALANDI

Bakan Dönmez, yılın tamamında yüzde 100 yenilenebilir elektrik tedarikini sürdürme imkanının bulunmadığını, bu alanda yatırımları ve kapasitesini hızla artıran Türkiye’nin dünya genelinde ön sıralara yükselmeye başladığını ifade etti.

“Yılbaşından bu yana yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimiyle yüzde 62 seviyelerini yakaladık” diyen Dönmez, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl bunun ortalaması yüzde 50’ydi. Hedefimiz 2023’te bu oranları yüzde 65-70’lere uzun dönem ortalamalarıyla getirmek."

Kömürün müşterisi hazır

Dönmez, “Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin kömür üretim rekorunu 101.5 milyon ton ile kırdık ama buna rağmen yaklaşık 28-30 milyon ton kömür ithal ediyoruz. Şu anda sanayicilerimiz kuyruktalar. Girişimcimiz özellikle de kömür sektörüne yatırım yapsın. Müşterisi hazır" diye konuştu. 

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