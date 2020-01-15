'Enerji verimli yerli motora % 75 hibe'

Türkiye’de net elektrik tüketiminin yüzde 47’sinin sanayiye ait olduğunu aktaran Varank, buna karşın sanayideki elektrik motorlarının yüzde 90’ının verimsiz olduğunu bildirdi.

2 YILDA 10 MİLYON TL KAYNAK

Bakan Varank, “Bu dönüşümle imalatta elektrik tüketiminde kayda değer bir düşüş yakalayacağız. 7 ildeki 7 OSB’de pilot projemizi başlatıyoruz. 2 senede 10 milyon liralık kaynak bu iş için kullanılacak. Motorların maliyeti 100 bin liraysa 60 bin lirasını hibe olarak vereceğiz. ‘Yerli Malı’ belgesine sahipse bu sefer 100 bin liranın yüzde 75’ini hibe olarak vereceğiz” açıklaması yaptı.

VANALAR ASLA KAPANMAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) destekleriyle 25 milyon lira ödeme yaptık. Yerli kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 62’lere ulaştı. TANAP ve TürkAkım’la doğalgaz arz güvenliği sorunu kalmamıştır. Vanalar asla kapanmayacak” dedi.