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  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Yavuz Sondaj Gemisi, Taşucu Limanı'na döndü
05 Ekim 2020 Pazartesi 17:06 | Son Güncelleme:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Yavuz Sondaj Gemisi, Taşucu Limanı'na döndü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Yavuz Sondaj Gemisi, Taşucu Limanı'na döndü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yavuz Sondaj Gemisinin 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndüğünü açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yavuz Sondaj Gemisinin 24 Nisan’da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı’na döndüğünü açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapılarak Yavuz Sondaj Gemisine ait son detayları paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yavuz Sondaj Gemisi, 24 Nisan’da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı’na döndü. Liman’daki hazırlık faaliyetlerinin ardından, Yavuz yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek.”
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