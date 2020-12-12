Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz sorularına yanıt: Nasıl bulduysak öyle çıkaracağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığı’nın 2021 bütçe sunumunu gerçekleştirdi. Bakanlığının 2021 hedeflerine dikkat çeken Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz’de yürütülen doğal gaz arama faaliyetleriyle birlikte Karadeniz’de de arama ve sondaj faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Bakan Dönmez, “Doğu Akdeniz havzasında uluslararası hukuk kaynaklı meşru haklarımızdan taviz verilmeden bu bölgeyle birlikte Karadeniz’de de arama ve sondaj faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu. Bakan Dönmez, şunları söyledi:

40 KUYU AÇACAĞIZ



“Bu kararlı çalışmalarımızın bir neticesi olarak Ereğli’nin 175 kilometre açığındaki Karadeniz’in Sakarya Havzası’nda; tarihimizdeki ve aynı zamanda bu yıl dünyada denizlerdeki en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirerek 20 Temmuz’da başlatılan Tuna-1 kuyusundaki sondajda 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik. Bu çalışmalar çerçevesinde toplamda yaklaşık 40 kuyu açacağız. Bazı milletvekillerimiz ‘Bunu nasıl çıkarırsınız’ dedi. ‘Arayamazsınız’ dediler, aradık, ‘Bulamazsınız’ dediler, bulduk, şimdi de ‘Çıkaramazsınız’ diyorlar, nasıl bulduysak öyle çıkaracağız.”

YERLİ TEKNOLOJİ ÖNEMLİ

Kovid-19 salgınıyla birlikte yerli üretimin daha önce hiç olmadığı kadar önem kazanmaya başladığını vurgulayan Enerji Bakanı Dönmez, “Artık kaynağın yanında teknolojinin de yerli olmasını sağlamak durumundayız. Enerji sektörünün ve piyasanın gelişimi doğrultusunda, ‘İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası’ olarak da ifade edilen Vadeli Elektrik Piyasası’nı 2021 içerisinde hizmetine sunmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

TOGG BANTTAN İNMEDEN ŞARJ ALTYAPISI HAZIR



Bakan Dönmez, ayrıca şöyle konuştu: “Çevreye karşı her zaman sorumluluğumuzun daha üzerinde hareket ediyoruz. Bu kapsamda, çevre açısından da önemli bir atılım olarak değerlendirdiğimiz yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız.”

DENİZ SONDAJI SÜRÜYOR



Kaynak ve güzergah çeşitlendirmesi kapsamında TANAP ve TürkAkım projeleri devreye alınarak doğal gaz akışına başlandığını belirten Enerji Bakanı Dönmez, değerlendirmelerine şöyle devam etti: “Diğer taraftan, sismik araştırma gemilerimiz marifetiyle belirlenen lokasyonlarda Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimizle bugüne kadar toplam 9 derin deniz sondajı yapılmış olup, 1 derin deniz sondajına ise devam edilmektedir. Üçüncü sondaj gemimiz olan Kanuni’nin ise Filyos Limanı’nda kule montaj işlemleri tamamlanmış olup, 2021 yılının ilk aylarında Karadeniz’de sondaja başlayacaktır. Doğu Akdeniz yetki alanlarıyla ilgili tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk.”