Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Nahçıvan'ın doğalgazı Türkiye'den geçecek

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor. Karabağ’ın işgalden kurtulmasının ardından Nahçıvan’ın doğalgaz ihtiyacı Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattından da sağlanacak. Projeye ilişkin imzalar atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın, Doğu Anadolu Doğalgaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğalgaz Boru Hattı’nın devamına inşa edileceğini belirterek, bu hatla Nahçıvan’ın bugünkü doğal gaz ihtiyacının tamamının karşılanabileceğini söyledi. Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov’un katılımıyla düzenlenen Türkiye Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Mütabakat Zaptı İmza Töreni’ne katılan Dönmez, enerji alanında Bakü-Tiflis-Ceyhan projesiyle başlayıp, Bakü- Tiflis- Erzurum projesiyle büyük bir aşama kaydeden Azerbaycan-Türkiye ortaklığının, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ile kıtaları aştığını vurguladı.

TANAP’TA REKOR KIRILDI



Dönmez, “TANAP’ta 30 Haziran 2018’den bu yana 8.1 milyar metreküp gaz aktı” dedi. Dönmez, Türkiye-Nahçıvan Boru Hattı’yla Nahçıvan’da yaşayan Azerbaycan Türklerinin doğalgaza kesintisiz erişmesi için çalışmaların başlatıldığının altını çizerek, “Amacımız, gittiği her yere medeniyet ve refah götüren ecdadımızın izlerini takip ederek Nahçıvan’ı doğalgazın rahatlığıyla buluşturmak. Projenin hayata geçmesi için hem bizler hem de Azerbaycan Enerji Bakanlığı elinden geleni yapacak. BOTAŞ ve SOCAR işbirliğiyle gerçekleşecek projeyle Nahçıvan ülkemiz üzerinden gelen doğalgaza kavuşacak.”

YILLIK 500 MİLYON METREKÜP



Bakan Dönmez, “Iğdır üzerinden bölgeye ulaştırılacak olan gazla Karabağ işgalinin ortaya çıkardığı yaralardan biri daha sarılmış olacak” dedi. Hattın Iğdır’dan başlayarak Nahçıvan Sederek’e kadar olan Türkiye bölümünün 85 kilometre uzunluğa sahip olacağını aktaran Dönmez, şunları kaydetti: “Yıllık 500 milyon metreküp taşıma kapasitesine sahip olacak boru hattı, günlük 1.5 milyon metreküp doğalgaz taşıyabilecek. Boru hattımızla Nahçıvan’ın bugünkü doğalgaz ihtiyacının tamamını karşılayabileceğiz. Proje kapsamında Iğdır Dilucu’na bir de ölçüm istasyonu kurulacak. Boru hattı zaferin doğurduğu bir istikrar projesidir. Projemiz Nahçıvan ekonomisinin ateşini yakacak. Bölgede birçok girişim ve yatırımın önü açılacak.”

Doğrudan ulaştırılacak

ŞAHBAZOV DA, Türkiye ile Azerbaycan’ın kardeş ülkeler olduklarını vurgulayarak, kardeşlik, güven, geleceğe ortak bakışın iki ülkenin ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Nahçıvan’a İran üzerinden doğalgaz gönderildiğini anımsatan Şahbazov, bu boru hattıyla Azerbaycan gazının doğrudan Nahçıvan’a ulaşacağını ifade etti.