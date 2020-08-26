Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de de gaz akışı gördük ama emin olamadık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında bazı kuyularda gaz akışlarının görüldüğünü ancak süreklilik ve rezerv açısından Karadeniz kadar emin olunmadığı için kamuoyuyla paylaşılmadığını söyledi. Dönmez “Doğu Akdeniz’de şu anda sekizinci sondajımızı yapıyoruz. 2018’de Alanya-1’le başladık. Henüz iki yıl gibi bir süre geçti. Çok kısa süre içerisinde 8 tane büyük sondaj gerçekleştirdik. Yaptığımız sondajlarda bazı kuyularda gaz akışlarını gördük ama süreklilik, rezerv açısından baktığımızda Karadeniz kadar emin olamadığımız için bu bulguları kamuoyuyla paylaşmadık. Fakat uzmanlarımız değerlendiriyor” dedi.

UMUT VAADEDİYOR



Dönmez, katıldığı bir televizyon programında Doğu Akdeniz’deki çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Sondajı açtığımız yer var, orada jeolojik olarak yapıları test ediyorsunuz. Potansiyeli olduğu düşünülen bölgelerde biz yeni sondaj kuyuları açacağız. O açıdan orada da bize umut vadeden kazılarımız oldu. Çalışmalara devam edeceğiz. İnşallah orada da yakın bir gelecekte benzer bir keşfi bulursak tabii vatandaşımızla bunu seve seve paylaşacağız.”

İLK GAZ 3 YIL İÇİNDE



Dönmez, 2023’te Karadeniz’de ilk gaz üretimi hedefinin çok kısa da uzun da olmadığını vurgulayarak, hepsinin hesaplarının yapıldığını ve ilk 3 senede ilk gazın getirileceğini belirtti. Daha önce 800 milyar metreküplük keşif iddialarının gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Dönmez, “Bu rakamı kim nereden aldı, hesap etti bilmiyoruz. Biz kimseyle paylaşmadık. 800 milyar metreküp bulsak onu ilan ederdik” dedi.

TARİHİ KEŞİF YENİ ÇAĞIN BAŞLANGICI OLACAK



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Karadeniz’de sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih gemisiyle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, şunları kaydetti: “Milli, bağımsız, temiz enerji için Karadeniz’deki Fatih’imiz alnımızın AK’ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak.”

GAZI BULDUKTAN SONRA ÇIKARMASINI DA BİLİRİZ



Bakan Dönmez, Karadeniz’de bulunan rezervin tamamen yerli imkanlarla çıkarılacağını söyleyerek, gerekirse hizmet alımı da yapabileceklerini belirtti. Dönmez, şunları kaydetti: “Denizlerdeki ruhsat hakları tamamen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na ait. Türkiye Petrolleri yüzde 100 milli kuruluşumuz. Bu sahalarda operasyon bize ait, operatör de biziz. Herhangi bir ortağımız da yok. Bulduktan sonra çıkarmasını da biliriz. Buradan beklediğimiz kazancı elde edemeyeceğiz gibi birtakım yanlış, yalan haberler var. Bunların hiçbiri doğru değil. Sahanın tamamı bize ait, oradaki işlemlerin büyük bir kısmını kendi imkânlarımızla yapıyoruz. O gazın sahibi de işletmesi de Türkiye Petrolleri´ne ait.”