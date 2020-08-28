Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğal gazda ‘keşif indirimi' 2023'te

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk’te katldığı ‘Tarafsız Bölge’ programında, Karadeniz’de bulunan doğal gazın fiyatlara indirim olarak 2023’te yansıyacağını söyledi. Türkiye’nin doğal gaz ithalatına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Bakan Dönmez, “Uzun dönemli doğal gaz anlaşmaları bir takım yükümlülükler getirir. Askeri alım taahhüttüleri var.

Bu kontrat sürelerine sabit kalmak gerekiyor. Bazı kontratlarımız süre itibariyle sonlanacak. Bu keşifle yanlış algı olmasını istemem. Kademeli olarak ithalatımız azalacak” dedi.

PİYASAYI ETKİLER



Dönmez “Yeni kaynaklar fiyatları aşağı yönlü etkiler. Yakın ve yerli kaynak, şüphesiz rekabetçi olacaktır. 2023 itibarıyla doğalgaz fiyatları düşer. Bu büyüklük bizim iç piyasamızı etkileyecek” diye konuştu.

Bakan Dönmez, Akdeniz’de potansiyeli olan bölgelerde sondaj faaliyetlerinin devam edeceğini vurgulayarak “Hem petrol hem doğal gaz bulma ihtimalimiz var. Akdeniz’de yapılan keşiflerin ağırlığı doğal gaz oldu. Aynı sahada petrol ve doğal gazın üretildiği noktalar var. Bizim beklentimiz gaz gibi gözüküyor ama bu yapılacak sondaja göre netleşecek.” değerlendirmesinde bulundu.

‘KANUNİ’ DE GİDİYOR



Dönmez, Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni’nin yıl sonuna kadar işlemlerin biteceğini dile getirerek, “Kanuni gemisi yıl sonuna kadar Karadeniz’de olacak. Bu noktada 40’a yakın kuyu açılması gerekiyor. Bir potansiyel görülürse iki sondaj gemisi de yeterli olmayacak” dedi. Bakan Dönmez, Türkiye’nin karada da ciddi sondaj faaliyetleri yürüttüğüne değinerek, her yıl 100 civarında sondaj yapıldığını ve TP’nin son 20-25 yılda karadaki üretimini 50 bin varilin üzerine çıkardığını söyledi.

‘2 AYA KADAR YENİ MÜJDE GELEBİLİR’



Sakarya Gaz Havzası’nda keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gaz rezervine ilişkin soru üzerine Bakan Dönmez, bölgede daha fazla rezerv bulunduğunu kaydetti. Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervinin devamının geleceğini belirten Dönmez, “Kuvvetle muhtemel aşağıdaki katmanlarda yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. 2 aya yeni müjde gelebilir” dedi. Dönmez Tuna-1 lokasyonunun şu an yalnızce dörtte birinde sismik çalışmalar olduğunu hatırlattı.

KARADENİZ’DEN ÇIKARILAN GAZA İLK TEST



Bakan Dönmez, sosyal medya hesabı üzerinden keşfedilen gazın mühendisler tarafından test amaçlı yakılış görüntüsünü paylaşarak “Tebrikler arkadaşlar” diye konuştu.