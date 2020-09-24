Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz'de de tespitimiz var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin önemine değinerek, “Hesaplamalara göre bugünkü şartlarda ithal ettiğimiz gazlara göre çok daha ekonomik olarak biz bunu mal edeceğiz” dedi. AA Editör Masası’na katılan Dönmez, hedefin keşfedilen gazı, 2023’te ulusal gaz iletim şebekesine bağlamak olduğunu söyledi. Bölgedeki gazın üretime dönme sürecindeki maliyetlerle ilgili olarak somut verilerin oluşmadığını dile getiren Dönmez, Türkiye’nin öz kaynaklarından gerçekleştireceği üretimi finanse edebilecek güçte olduğunu kaydetti.

ÖNCELİĞİMİZ KENDİMİZ



Dönmez, Türkiye’ye sondaj ve sismik araştırmalarla ilgili komşu ve yakın ilişki içinde olduğu ülkelerden talepler geldiğini belirterek, gerekli planlamalardan sonra bu imkan ve hizmetlerin sunulabileceğini ancak önceliğin Türkiye’nin Akdeniz ve Karadeniz’deki kendi işlerine yoğunlaşmak olacağını söyledi.

PETROLDE REKOR



Dönmez, kara sondajlarında da çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Geçen yıl 120 kara sondajı yapıldı ve son 20 yılın en büyük yurtiçi üretimini gerçekleştirdik ki günlük 47 bin varildi. Dün günlük üretimimiz 55 bin 260 varil oldu. Karada da üretimi artırıyoruz. Yıllık üretimimiz 48 milyon varil ama çok büyük bir ülkeyiz. Petrolde İhtiyacımızın yüzde 7-8’ini karşılayabiliyoruz” dedi. Trakya ve Güneydoğu’da kara sondajların devam ettiğine işaret eden Dönmez, “Burada da yeni keşifleri paylaşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

AKDENİZ’DEN MÜJDE YOLDA



Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz’de 8. sondajın yapıldığını belirterek, “Doğu Akdeniz’de doğalgaz bulunduğu an açıklarız, emin olmamız lazım” ifadelerini kullandı. Öte yandan Karadeniz’in Kuzey Denizi gibi olma potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Bakan Dönmez, “Kuzey Denizi’nde artık üretim düşmekte. Karadeniz sadece Türkiye açısından değil, bölge için önemli” dedi.

TEZLERİMİZ ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN



Bakan Dönmez, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tezlerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu belirterek, Fransa’nın geçmişte benzer konuda İngiltere’ye karşı kazandığı davanın emsal teşkil ettiğini bildirdi.

MÜZAKERELERDEKİ İNDİRİM DOĞRUDAN FİYATLARA YANSIR



Bakan Dönmez, böyle bir keşfin ortalama gaz alış maliyetlerini teorik olarak düşüreceğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz ancak bu gazı sisteme dahil etmemiz lazım. 2023’ü hedefliyoruz. Alış maliyetlerimizde de bir iyileşme olduğunda zaten yansıyacak. 2023’e kadar fiyatlar böyle gidecek gibi bir anlam çıkmasın. Bu kontratlara ilişkin müzakereler de devam ediyor. İndirim alındığında, fiyatlar düşünce bunu doğrudan satış fiyatlarımıza yansıtıyoruz.”