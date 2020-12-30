  • $7,3616
  • 9,0236
  • 444.711
  • 1476.24
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den yenilenebilir kaynak açıklaması
30 Aralık 2020 Çarşamba 13:45 | Son Güncelleme:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den yenilenebilir kaynak açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den yenilenebilir kaynak açıklaması
AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Bu yıl devreye aldığımız toplam kurulu güç içerisindeki yenilenebilir kaynakların payı yüzde 95'i aştı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

AA'da yer alan habere göre Dönmez, "Bu yıl devreye aldığımız toplam kurulu güç içerisindeki yenilenebilir kaynakların payı yüzde 95'i aştı" açıklamasında bulundu. 

Bakan Dönmez, "Sadece 2020'de devreye alınan yenilenebilir kurulu gücümüzle, Avrupa'da 21 ülkenin toplam yenilenebilir kurulu gücünü geride bıraktık" dedi.

<p>Koronavirüs aşılarını taşıyan THY uçağı saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçaktan

Beklenen aşılar Türkiye'de! İlk partide 3 milyon doz...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Koronavirüs aşıları Türkiye'ye geldi! İşte ilk kareler

Gazze'deki Filistinli gruplardan ''Zor Köşe'' tatbikatı! İşte ilk kareler

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.