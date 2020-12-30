30 Aralık 2020 Çarşamba 13:45 | Son Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den yenilenebilir kaynak açıklaması
AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Bu yıl devreye aldığımız toplam kurulu güç içerisindeki yenilenebilir kaynakların payı yüzde 95'i aştı" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
AA'da yer alan habere göre Dönmez, "Bu yıl devreye aldığımız toplam kurulu güç içerisindeki yenilenebilir kaynakların payı yüzde 95'i aştı" açıklamasında bulundu.
Bakan Dönmez, "Sadece 2020'de devreye alınan yenilenebilir kurulu gücümüzle, Avrupa'da 21 ülkenin toplam yenilenebilir kurulu gücünü geride bıraktık" dedi.