Enerji şirketlerine Libya'dan davet var

Libya Petrol ve Gaz Konseyi ile bir araya geldiklerini anlatan Murtaza Karanfil “DEİK olarak 35 Türk şirketini Libya Petrol ve Gaz Konseyi ile bir araya getirdik. Libya yetkilileri, Türk gaz ve petrol şirketlerini Libya’ya davet ettiler” dedi.

MUTABAKAT YAKINDA



Karanfil “İlerleyen dönemlerde konuya ilişkin bir mutabakat metni imzalamayı planlıyoruz ve böylece Libya’yla aramızda kopmayacak bir koridor oluşturacağımıza inanıyoruz” dedi. Karanfil bu ülkeye ihracatı da artıracaklarını söyledi.