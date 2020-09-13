13 Eylül 2020 Pazar 23:17 | Son Güncelleme:
Enerji şirketlerine Libya'dan davet var
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Karanfil, Libya'da yaptıkları görüşmeler sonucunda Türk enerji şirketleri için davet aldıklarını açıkladı.
Libya Petrol ve Gaz Konseyi ile bir araya geldiklerini anlatan Murtaza Karanfil “DEİK olarak 35 Türk şirketini Libya Petrol ve Gaz Konseyi ile bir araya getirdik. Libya yetkilileri, Türk gaz ve petrol şirketlerini Libya’ya davet ettiler” dedi.
MUTABAKAT YAKINDA
Karanfil “İlerleyen dönemlerde konuya ilişkin bir mutabakat metni imzalamayı planlıyoruz ve böylece Libya’yla aramızda kopmayacak bir koridor oluşturacağımıza inanıyoruz” dedi. Karanfil bu ülkeye ihracatı da artıracaklarını söyledi.