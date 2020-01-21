Enerji Bakanı Dönmez: Sinop'a nükleer santrali başka tedarikçi yapabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye enerji piyasasında yaşanan son gelişmelere ve projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sinop’ta yapılması planlanan nükleer santralin inşası için Japonya’nın artık gündemlerinde bulunmadığına değinen Dönmez, “Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. tarafından hazırlanan fizibilite çalışmasının bakanlığımızı takvim ve fiyat yönünden tatmin etmediği Japon tarafına bildirildi. Japon tarafıyla bu konudaki işbirliğimize devam etmeme konusunda mutabık kalındı. Sinop’ta başka bir tedarikçi ile de nükleer santralin yapımı söz konusu olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

İNŞAAT SÜRÜYOR

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) ise ikinci ünitenin inşaat lisansının 2019 Ağustos’ta verildiğini hatırlatan Dönmez, yakın zamanda bu ünitede inşaata başlanmasının öngörüldüğünü söyledi. Dönmez, üçüncü üniteye ait inşaat lisansı başvurusunun proje şirketi tarafından geçen yıl yapıldığını anımsatarak, ilk beton öncesi temel çalışmalarına imkan veren “Sınırlı Çalışma İzni” için Nükleer Düzenleme Kurumu’nun değerlendirme sürecinin devam ettiğinin altını çizdi.

TÜRKAKIM’DA FİYAT SÜRECİ

Dönmez, “TürkAkım doğal gaz arzı hususunda yeni bir alım-satım anlaşmasını getirmiyor. BOTAŞ ve Gazprom arasında mevcut anlaşmaların yürütümü ve fiyata ilişkin görüşmeler sürüyor” ifadesini kullandı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ARTTI

Dönmez, geçen yıl elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının yüzde 62’ye ulaştığını belirterek %13’lük bir artış olduğunu kaydetti. Bu yıl yüzde 50’nin üzerinde bir rakam bekleniyor.

İşbirliği anlaşmasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Dönmez ile Nijer Maden Bakanı Hassane Baraze imzaladı.

TÜRKİYE, NİJER’DE MADEN ARAYACAK

Türkiye ile Nijer arasında maden alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Türkiye, Nijer’deki 3 bölgede maden arayacak İmza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin medencilik deneyimini Nijer ile paylaşmak istediğini, bu nedenle Nijer’in güneybatısındaki sahada arama yapacağını belirtti.

ÜÇ SAHA BELİRLENDİ

Dönmez, “Türkiye, Koulbaga-1, Koulbaga-2 ve Dares Salam-2 adlı üç sahada arama yapacak. Bu sahalarda jeokimya, jeofizik ve sondaj çalışmalarımızla oradaki görünür rezerv tespitini belirlemiş olacağız. Her iki ülke açısından istihdam ve iş gücünü artıracak olan cevherin üretim aşamasına geçmeyi planlıyoruz” dedi. Nijer’deki en büyük maden kaynakları altın ve uranyum.