Vakıfbank, Halkbank, Ziraat taşıt kredisi hesaplama..

En uygun taşıt kredisi veren bankalar vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası Ekim ayında yaptığı toplantıda faiz oranını yüzde 14'e indirdi. İNG Bank, Merkez Bankası'nın son indiriminin ardından konut kredisi faiz oranını 1,09'a çekerek ilk adımı attı.

EN UYGUN KREDİ HANGİ BANKADA?

Kamu bankaları, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın katıldığı kampanyada binek otomobiller için 50 bin lira ila 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlardaysa 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılıyor. Kampanya 31 Aralık 2019’a kadar sürecek.

AYLIK TAKSİT 1.545 TL

Örneğin, 50 bin lira kredi için, yüzde 0.49 faizden 36 ay vadede taksit tutarı 1545 lira oluyor. Aynı faiz oranından 120 bin TL kredi için 18 ay 7 bin 45 TL taksit ödeniyor.