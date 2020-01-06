En uygun kredi hangi bankada? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 0.79 konut kredisi hesaplama..

En uygun kredi hangi bankada? sorusu arama motorunda ev sahibi olmak isteyenler tarafından yoğun olarak aranıyor. Bankalar nakit parası olmayanlara kredi desteği veriyor. Vatandaşlar sık sık kredi faizlerinin düşmesini bekliyor. En son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan gelmişti. Albayrak yüzde 0.99 olan konut kredisi faiz oranı sıfır konutlarda yüzde 0.79’a kadar düşeceğini söylemişti. Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 0.79 konut kredisi hesaplama işlemleri haberimizde..

0.79 KONUT KREDİSİ BAŞLADI MI?

Kamu bankaları kampanya için hazırlıklarına devam ediyor. Ziraat Bankası ve Halkbank henüz başvuru almazken, Vakıfbank sitesinden kampanyayı duyurdu. Bankalardan bilgiler geldikçe haberimizin içerisinde yer alacak.

VAKIFBANK 0,79 KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

-Konut üreticisi müteahhit veya yüklenici firma tarafından ilk kez satışa konu edilen sıfır konutlardan satın alacak müşterilerimize özel 1.000.000 TL’ye kadar 0,79% , 1.000.001 TL ve üzerinde olan talepler için 0,99% faiz oranları ve 180 aya varan vadelerle,

-Eşit taksitli, eşit anaparalı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif ödeme planlarıyla kredi kullanım imkanı.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99 ( Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.)

HALKBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99 ( Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor. )