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  3. En uygun konut kredisi veren bankalar hangileri? Ziraat Bankası, Vakıfbank 0,79 konut kredisi hesaplama

En uygun konut kredisi veren bankalar hangileri? Ziraat Bankası, Vakıfbank 0,79 konut kredisi hesaplama

En uygun konut kredisi veren bankalar hangileri" Ziraat Bankası, Vakıfbank 0,79 konut kredisi hesaplama

En uygun konut kredisi veren bankaların hangilerinin olduğu merak ediliyor. Kredi faiz oranları ne kadar? Ev almak isteyen vatandaşlar güncel açıklamaları yakından takip ediyorlar Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın 1 Ocak 2020 sonrası sıfır konutlar için verecekleri kredilerinde faiz oranı 0,79 olacağı açıklanmıştı. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. En uygun konut kredisi hangi bankada? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sıfır konut kredi faizlerinin yüzde 0.79’a düştüğünü duyurmuştu. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın 1 Ocak 2020 sonrası sıfır konutlar için verecekleri kredilerinde faiz oranı 0,79 oldu. Bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını haberimiz içerisinden öğrenebilir, güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI GÜNCEL FAİZ ORANLARI 

Tüketici kredisi % 1,12
Taşıt kredisi % 0,96
Konut kredisi % 0,94
Sıfır Konut Kredisi: %0,79

ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI 

Tüketici kredisi % 1,12

Konut Kredisi: %0,99

Taşıt Kredisi: 1.05

VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.07
Taşıt kredisi: 0.94
Konut kredisi: 0.94
Sıfır Konut Kredisi: %0,79

HALKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Akbank, konut kredisi faizlerini tüm tutar ve vadelerde %0,95'e indirdi.

İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.07


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