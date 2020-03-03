En uygun konut kredisi veren bankalar hangileri? Ziraat Bankası, Vakıfbank 0,79 konut kredisi hesaplama
En uygun konut kredisi veren bankaların hangilerinin olduğu araştırılıyor. Kredi faiz oranları ne kadar? Ev almak isteyen vatandaşlar güncel açıklamaları yakından takip ediyorlar Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın 1 Ocak 2020 sonrası sıfır konutlar için verecekleri kredilerinde faiz oranı 0,79 olacağı duyurulmuştu. Enflasyon rakamları ile ilgili açıklamaların ardından gözler güncel rakamlara çevrildi. İşte kredi faiz oranları hesaplama ekranları ve detaylar…
Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika açıklamaları yoğun ilgi görüyor. En uygun konut kredisi hangi bankada? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sıfır konut kredi faizlerinin yüzde 0.79’a düştüğünü açıklamıştı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın 1 Ocak 2020 sonrası sıfır konutlar için verecekleri kredilerinde faiz oranı 0,79 oldu. Bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını haberimiz içerisinden öğrenebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI GÜNCEL FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi % 1,05
Taşıt kredisi % 0,96
Konut kredisi % 0,94
Sıfır Konut Kredisi: %0,79
ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi % 1,12
Konut Kredisi: %0,94
Taşıt Kredisi: %0,95
VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.07
Taşıt kredisi: 0.94
Konut kredisi: 0.94
Sıfır Konut Kredisi: %0,79
HALKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Akbank, konut kredisi faizlerini tüm tutar ve vadelerde %0,95'e indirdi.
İhtiyaç kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.05