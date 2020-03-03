Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1916
  • 6,8988
  • 319.122
  • 109162
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. En uygun konut kredisi veren bankalar hangileri? Ziraat Bankası, Vakıfbank 0,79 konut kredisi hesaplama

En uygun konut kredisi veren bankalar hangileri? Ziraat Bankası, Vakıfbank 0,79 konut kredisi hesaplama

En uygun konut kredisi veren bankalar hangileri" Ziraat Bankası, Vakıfbank 0,79 konut kredisi hesaplama

En uygun konut kredisi veren bankaların hangilerinin olduğu araştırılıyor. Kredi faiz oranları ne kadar? Ev almak isteyen vatandaşlar güncel açıklamaları yakından takip ediyorlar Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın 1 Ocak 2020 sonrası sıfır konutlar için verecekleri kredilerinde faiz oranı 0,79 olacağı duyurulmuştu. Enflasyon rakamları ile ilgili açıklamaların ardından gözler güncel rakamlara çevrildi. İşte kredi faiz oranları hesaplama ekranları ve detaylar…

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika açıklamaları yoğun ilgi görüyor. En uygun konut kredisi hangi bankada? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sıfır konut kredi faizlerinin yüzde 0.79’a düştüğünü açıklamıştı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın 1 Ocak 2020 sonrası sıfır konutlar için verecekleri kredilerinde faiz oranı 0,79 oldu. Bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını haberimiz içerisinden öğrenebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi % 1,05

Taşıt kredisi % 0,96

Konut kredisi % 0,94

Sıfır Konut Kredisi: %0,79

ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi % 1,12

Konut Kredisi: %0,94

Taşıt Kredisi: %0,95

VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.07

Taşıt kredisi: 0.94

Konut kredisi: 0.94

Sıfır Konut Kredisi: %0,79

HALKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Akbank, konut kredisi faizlerini tüm tutar ve vadelerde %0,95'e indirdi.

İhtiyaç kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.05


Can Yaman hakkında soruşturma başlatıldı!
'Galibiyetim tüm şehitlerimize'
İşin 'Aslı' ortaya çıktı!
Aleyna Tilki'ye büyük şok! Her an kapatılabilir
Ünlü oyuncudan alkışlık hareket! Sınıra gitti yardım dağıttı
<p>Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ROKETSAN'ın ürettiği yüzde

Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı: ROKETSAN tüm üretim hatlarıyla tam kapasite çalışıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

50 ilin beklediği Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru

KKTC'den Kapalı Maraş açıklaması! 'Statüsü değişmeli'