En uygun konut kredisi veren bankalar hangileri? 0.79 konut (ev) kredisi hesaplama ekranı

En uygun konut kredisi veren bankaların hangileri olduğu merak ediliyor. Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Konut kredisinde yapılan kampanyalar ev almak isteyen vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sıfır konut kredi faizlerinin yüzde 0.79’a düştüğünü açıklamıştı. Kamu bankaları tarafından verilecek konut kredi finansman oranları yüzde 0.79 faiz üzerinden değerlendirilecek. Son dakika açıklamasında Akbank, konut kredisi faizlerini tüm tutar ve vadelerde %0,95'e indirdi.

ZİRAAT BANKASI GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi % 1,12

Taşıt kredisi % 1,02

Konut kredisi % 0,99

ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi % 1,12

Konut Kredisi: %0,99

Taşıt Kredisi: 1.05

VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.15

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99

HALKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Akbank, konut kredisi faizlerini tüm tutar ve vadelerde %0,95'e indirdi.

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.07