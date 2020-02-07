En uygun konut kredisi veren bankalar hangileri? 0.79 konut (ev) kredisi hesaplama ekranı
Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. En uygun konut kredisi hangi bankada? Ev almak isteyen vatandaşlar güncel açıklamaları yakından takip ediyorlar. Konu ile ilgili son açıklama Akbank tarafından yapıldı. Akbank, konut kredisi faizlerini tüm tutar ve vadelerde %0,95'e indirdi. Bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını haberimiz içerisinden öğrenebilir, güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.
En uygun konut kredisi veren bankaların hangileri olduğu merak ediliyor. Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Konut kredisinde yapılan kampanyalar ev almak isteyen vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sıfır konut kredi faizlerinin yüzde 0.79’a düştüğünü açıklamıştı. Kamu bankaları tarafından verilecek konut kredi finansman oranları yüzde 0.79 faiz üzerinden değerlendirilecek. Son dakika açıklamasında Akbank, konut kredisi faizlerini tüm tutar ve vadelerde %0,95'e indirdi.
ZİRAAT BANKASI GÜNCEL FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi % 1,12
Taşıt kredisi % 1,02
Konut kredisi % 0,99
ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi % 1,12
Konut Kredisi: %0,99
Taşıt Kredisi: 1.05
VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.15
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99
HALKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Akbank, konut kredisi faizlerini tüm tutar ve vadelerde %0,95'e indirdi.
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.07