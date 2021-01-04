En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar oldu? Memur maaşları 2021 zam oranı kaç?

En düşük ve en yüksek memur maaşları gündemde yer alan konu başlıklarından oldu. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verileri açıklandı. Uzun zamandır birçok vatandaşın yakından takip ettiği konu netlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur'lulara 8,36 memur ve memur emeklilerine ise 7,36 zam yapıldı. Peki, En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük ve en yüksek memur maaşı hakkında merak edilenler...

MEMUR MAAŞLARI 2021 ZAM ORANI KAÇ?

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine ise 7,36 zam yapılacak.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 978 liraya çıkacak. Eş yardımı 375,52, 0-6 yaş çocuk yardımı 82,60, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 41,30 lira olacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 540,72 liraya ulaşacak.

ARALIK AYI ENFLASYONU NE OLDU?

Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu.

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı netlik kazanmış oldu.

Aralık ayı enflasyonu yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda 14,6 oldu.