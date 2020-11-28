En düşük MTV 410 liraya çıkıyor

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak belirlendi. Buna göre trafik cezaları, cep telefonu, pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi’yle (MTV) diğer harçlar 2021 yılında yüzde 9.11 oranında artacak. Böylece her yıl ocak ve temmuzda iki taksitte ödenen MTV en düşük otomobil için 376 liradan 410 liraya çıkacak. Belirlenen yeniden değerleme oranı sonrası yurtdışından getirilen cep telefonu harcı 1839 TL’den 2 bin 6 TL’ye, bir yıllık pasaport harcı 331 liraya yükseldi.

‘MAKAS’A 1340 TL CEZA

Ehliyet harçları da bu kapsamda yüzde 9.11 artışla A sınıfı için 271 liraya, B sınıfı 820 liraya çıkarken, tapu harcı da 381 lira olacak. Yıl başından itibaren trafik cezaları da yüzde 9.11 artacak. Yeni yılda emniyet kemeri kullanmayanlar, yasak yere park edenler, araçtan çöp atanlar 144 lira, kırmızı ışıkta geçenlerse 314 lira para cezasına çarptırılacak. Alkollü araç kullanmanın cezası da bin 340 lira ila 2 bin 698 lira düzeyine yükseldi. Makas atma diye ifade edilen tehlikeli araç kullanmanın cezası da bin 340 lira oldu.

Hangi araç için ne kadar ödenecek? (TL)

Yaş - Motor hacmi - 2020 - 2021

1-3 0-1300 cc 964 1027

1-3 1301-1600 cc 1679 1831

1-3 1601-1800 cc 2763 3014

4-6 0-1300 cc 672 733

4-6 1301-1600 cc 1259 1373

4-6 1600-1800 cc 2316 2526

7-11 0-1300 cc 376 410

7-11 1301-1600 cc 730 796

7-11 1601-1800 cc 1364 1488