05 Ocak 2021 Salı 07:41 | Son Güncelleme:
En düşük memur maaşı 4.622 TL oluyor
Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte 8.2 milyon SSK, 2.6 milyon Bağ-Kur, 2.9 milyon memur ve 2.3 milyon memur emeklisi için zam oranı belli oldu. Yapılacak zamlar son 6 aylık enflasyon rakamı olan yüzde 8.37'ya göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur'dan aylık alanların maaşı yüzde 8.37 zamlanacak. 2020'nin ikinci yarısında toplu sözleşmeden kaynaklı maaşına yüzde 4 zam alan devlet memurları ile memur emeklileri ise yüzde 4.37 enflasyon farkı alacak. Ayrıca bu zamma 15 Ocak'ta alacakları yüzde 3'lük toplu sözleşme zammı da eklenecek.
Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte 8.2 milyon SSK, 2.6 milyon Bağ-Kur, 2.9 milyon memur ve 2.3 milyon memur emeklisi için zam oranı belli oldu. Yapılacak zamlar son 6 aylık enflasyon rakamı olan yüzde 8.37’ya göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur’dan aylık alanların maaşı yüzde 8.37 zamlanacak. 2020’nin ikinci yarısında toplu sözleşmeden kaynaklı maaşına yüzde 4 zam alan devlet memurları ile memur emeklileri ise yüzde 4.37 enflasyon farkı alacak. Ayrıca bu zamma 15 Ocak’ta alacakları yüzde 3’lük toplu sözleşme zammı da eklenecek.