En düşük memur maaşı 4.622 TL oluyor

Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte 8.2 milyon SSK, 2.6 milyon Bağ-Kur, 2.9 milyon memur ve 2.3 milyon memur emeklisi için zam oranı belli oldu. Yapılacak zamlar son 6 aylık enflasyon rakamı olan yüzde 8.37’ya göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur’dan aylık alanların maaşı yüzde 8.37 zamlanacak. 2020’nin ikinci yarısında toplu sözleşmeden kaynaklı maaşına yüzde 4 zam alan devlet memurları ile memur emeklileri ise yüzde 4.37 enflasyon farkı alacak. Ayrıca bu zamma 15 Ocak’ta alacakları yüzde 3’lük toplu sözleşme zammı da eklenecek.