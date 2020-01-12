En düşük 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası ne kadar oldu?
2020 yılında asgari ücrete yapılan zamla birlikte engelli aylığı ve evde bakım parası ücretlerine yapılan zam oranları da belli oldu. Söz konusu aylıklar bu aydan itibaren zamlı ödenecek. Ocak ayında maaşını zamsız alan kişiler ise, zam farklarını şubat ayında alacak. İşte engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve evde bakım parası ne kadar oldu sorusunun yanıtı...
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle memur maaş katsayısına endeksli olan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı netlik kazandı. Ücretlere yapılan zamlarla birlikte maaş farklarının ne zaman hesaba geçeceği ve en düşük maaşların ne kadar olduğu sorusu merak konusu oldu.
Akşam Gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım parasından kimlerin yararlanabildiğini, yapılan zamlarla birlikte söz konusu maaşların ne kadar olduğunu ve diğer merak edilen soruların yanıtını bugünkü köşe yazısında ele aldı.