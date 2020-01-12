En düşük 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası ne kadar oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle memur maaş katsayısına endeksli olan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı netlik kazandı. Ücretlere yapılan zamlarla birlikte maaş farklarının ne zaman hesaba geçeceği ve en düşük maaşların ne kadar olduğu sorusu merak konusu oldu.

Akşam Gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım parasından kimlerin yararlanabildiğini, yapılan zamlarla birlikte söz konusu maaşların ne kadar olduğunu ve diğer merak edilen soruların yanıtını bugünkü köşe yazısında ele aldı.

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