En çok yabancı yatırım Hollanda'dan

Muhalefetin Türkiye’ye yabancı yatırım konusunda Katar’a pozitif ayrımcılık yapıldığı iddiasının aksine, en çok yatırım 26 milyar dolar ile Hollanda tarafından yapıldı. Hollanda son 18 yılda 26 milyar 180 milyon dolar ile ilk sırayı alıyor. Hollanda’yı 12 milyar 849 milyon dolar ile ABD, 11 milyar 651 milyon dolar ile İngiltere takip ediyor. Dördüncülüğü, 10 milyar 629 milyon dolar ile Avusturya, 10 milyar 165 milyon dolar ile Almanya takip ediyor.

Avrupa’nın en az nüfuslu ülkesi olan Lüksemburg altıncı sırada yatırım yapan ülkeler arasında. Lüksemburg bu zamana kadar Türkiye’ye 9.8 milyar dolar yatırım yaptı. 7 milyar 528milyon dolar yatırım ile Fransa dokuzuncu sırada yer aldı.